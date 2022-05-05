***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 45.003.217Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.074.983 -4.074.983 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-473.665 83.489 -390.176 -390.176Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.474.026 -195.676 -3.714.090 2.555.183 47.168.224 47.168.224Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.789.803 -362.353 1.901.123 -3.714.090 5.974.640 52.637.904 52.637.904Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.974.640 -5.974.640 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-546.872 4.852.354 4.305.482 4.305.482Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27.617.600 5.431.181 15.789.803 -909.225 1.901.123 2.260.550 4.852.354 56.943.386 56.943.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.414.461 -2.474.587Dönem Karı (Zararı)4.852.354 2.555.181Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.102.047 599.222Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 666.205 660.638Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler552.430 44.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler552.430 44.270Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-116.588 -105.686Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler7 -116.588 -105.686Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.850.505 -6.592.185Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.861.240 -7.599.153İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -8.220.178 -1.961.618İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -10.641.062 -5.637.535Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.423 -74.518İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)14 -15.423 -74.518Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -15.788.225 -1.924.260Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 1.558.329 -109.525Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.136.309 3.144.486İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.136.309 3.144.486Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-321.197 -29.221İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-321.197 -29.221Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.559.058 6İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-24.896.104 -3.437.782Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-518.357 963.195YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.609.680 -460.887Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 455Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12 0 455Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.609.680 -461.342Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -1.609.680 -461.342Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.325.156 -658.640Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri40.740.113 1.000.000Kredilerden Nakit Girişleri13 40.740.113 1.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.414.957 -1.658.640Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -4.414.957 -1.658.640YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.301.015 -3.594.114NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.301.015 -3.594.114DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.945.903 15.109.855DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 27.246.918 11.515.741Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 27.246.918 17.945.903Finansal Yatırımlar3.459 3.459Ticari Alacaklar48.574.536 30.938.832İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,7 27.164.346 18.944.170İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 21.410.190 11.994.662Diğer Alacaklar123.880 108.457İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar123.880 108.457Stoklar8 34.449.583 18.661.358Peşin Ödenmiş Giderler9 1.428.732 2.732.691Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39.719 37.523Diğer Dönen Varlıklar10 4.626.273 2.315.488ARA TOPLAM116.493.100 72.743.711TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR116.493.100 72.743.711DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar750.000 750.000Maddi Duran Varlıklar11 34.074.616 33.131.141Arazi ve Arsalar6.975.000 6.975.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri688.514 705.998Binalar6.117.090 6.162.871Tesis, Makine ve Cihazlar18.275.823 18.829.916Taşıtlar337.395 355.456Mobilya ve Demirbaşlar104.006 101.900Yapılmakta Olan Yatırımlar1.576.788Kullanım Hakkı Varlıkları0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 178.788 181.510Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar178.788 181.510Peşin Ödenmiş Giderler9 117.872 372.242Ertelenmiş Vergi Varlığı26 4.581.260 4.312.643Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar10 239 239TOPLAM DURAN VARLIKLAR39.702.775 38.747.775TOPLAM VARLIKLAR156.195.875 111.491.486KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 32.973.548 3.199.885Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 26.862.053 17.501.301Ticari Borçlar26.330.036 22.193.727İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 26.330.036 22.193.727Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 970.484 882.029Diğer Borçlar477.911 321.197İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14 477.911 321.197Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)817.087 2.214.240İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)817.087 2.214.240ARA TOPLAM88.431.119 46.312.379TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.431.119 46.312.379UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 4.459.907 7.269.165Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 2.462.410 1.199.757Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 183.485 345.390Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 3.715.568 3.726.891TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.821.370 12.541.203TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER99.252.489 58.853.582ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar56.943.386 52.637.904Ödenmiş Sermaye19 27.617.600 27.617.600Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.431.181 5.431.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.781.701 17.328.573Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.781.701 17.328.573Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.789.803 15.789.803Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-909.225 -362.353Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.901.123 1.901.123Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.260.550 -3.714.090Net Dönem Karı veya Zararı4.852.354 5.974.640TOPLAM ÖZKAYNAKLAR56.943.386 52.637.904TOPLAM KAYNAKLAR156.195.875 111.491.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 106.725.241 72.190.729Satışların Maliyeti20 -94.160.927 -60.882.032TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.564.314 11.308.697BRÜT KAR (ZARAR)12.564.314 11.308.697Genel Yönetim Giderleri21 -3.006.678 -2.451.938Pazarlama Giderleri21 -6.195.965 -3.520.730Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 9.523.134 3.085.411Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -3.995.151 -2.266.267ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.889.654 6.155.173Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 642.445 646.326Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.532.099 6.801.499Finansman Gelirleri25 0 217.915Finansman Giderleri25 -3.480.256 -3.011.087SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.051.843 4.008.327Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-77.203 66.656Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -77.203 66.656SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.974.640 4.074.983DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)5.974.640 4.074.983Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.974.640 4.074.983Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.660.048 -55.731Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-108.037 -71.449Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.768.085 15.718Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.768.085 15.718Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.660.048 -55.731TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.634.688 4.019.252Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.634.688 4.019.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026694BIST