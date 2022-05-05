***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
05.05.2022 20:42
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.03.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
01.01.2022 - 31.03.2022
Değişikliğin Nedeni
Mali Tablolarda Dönem Hatası
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimize ait 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna ilişkin excelde dönem bilgisi sütunlarında sehven yanlışlık yapılmış olup ekte paylaşılan mali tablo ve dipnotları dökümanında doğru bilgiler sunulmuştur. Düzeltilmiş tabloların yer aldığı bildirim tekrar ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026969
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0775
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9669
En Düşük
14,8503
18:0515,7884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0763
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05904,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,44
|Açılış
|: 904,14
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9383
|14,9403
|% 0,53
|
|Euro
|15,7563
|15,7894
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,3818
|18,4740
|% 0,44
|
|Frank
|15,0600
|15,1507
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9730
|3,9929
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|5,76
|
|Altın Gr.
|904
|904
|7,27
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,26
|