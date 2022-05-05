***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022 - 31.03.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar01.01.2022 - 31.03.2022Değişikliğin NedeniMali Tablolarda Dönem HatasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalarŞirketimize ait 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna ilişkin excelde dönem bilgisi sütunlarında sehven yanlışlık yapılmış olup ekte paylaşılan mali tablo ve dipnotları dökümanında doğru bilgiler sunulmuştur. Düzeltilmiş tabloların yer aldığı bildirim tekrar ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026969BIST