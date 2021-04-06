***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurulun Nisap Nedeniyle ErtelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 12.03.2021Genel Kurul Tarihi 06.04.2021Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2021Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe MELİKGAZİAdres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11Gündem Maddeleri1 - Açılış ve yoklama,2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,3 - 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - Yönetim Kurulunun, 2020 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,7 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,8 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında İlişkili Taraflarla 2020 yılına dair yapılan işlemler ve 2021 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,9 - Şirket'in 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,10 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,12 - 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl uzatılması,13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2021 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,16 - Dilek, temenni ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 06.04.2021 tarihinde, saat 14:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri adresinde T.C. Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2021 tarih ve 63022423 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gazi Dinçaslan'ın gözetiminde toplanılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 27.617.600 TL'lik sermayesine tekabul eden 300.000 TL'lik sermayesine tekabül eden payın asaleten toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine aynı usul ve şekillerde yapılacak çağrı ile aynı gündemin görüşülmek üzere Genel Kurulun ikinci toplantıya ertelenmesine karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYeni Genel Kurul çağrısı daha sonra kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923835BIST