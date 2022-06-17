***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurulun Nisap Nedeniyle ErtelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 20.05.2022Genel Kurul Tarihi 17.06.2022Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.06.2022Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe MELİKGAZİAdres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11Gündem Maddeleri1 - Açılış ve yoklama2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi3 - 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulunun, 2021 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması7 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2021 " yılına dair yapılan işlemler ve 2022 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi8 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi9 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması10 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2022 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi11 - 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl uzatılması12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2022 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi15 - Dilek, temenni ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Oylum Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17.06.2022 tarihinde, saat 14.30'da, toplantı adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.06.2022 tarih ve 75497956 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Beyazıt Kiper gözetiminde toplanmıştır. Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.05.2022 tarih ve 10583 sayılı nüshasında ve 25.05.2022 tarih ve 3718 sayılı Gazete Kayseri'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 85.000.000,00 TL'ye tekabül eden toplam 85.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 5.109.830,286 TL olan 5.109.830,286 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine aynı usul ve şekillerde yapılacak çağrı ile aynı gündemin görüşülmek üzere Genel Kurulun ikinci toplantıya ertelenmesine karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarYeni Genel Kurul çağrısı daha sonra kamuoyunaduyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038050BIST