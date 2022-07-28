***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 17.06.2022Genel Kurul Tarihi 21.07.2022Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.07.2022Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe MELİKGAZİAdres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11Gündem Maddeleri1 - Açılış ve yoklama2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi3 - 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulunun, 2021 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması7 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2021 " yılına dair yapılan işlemler ve 2022 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi8 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi9 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması10 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2022 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi11 - 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl uzatılması12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2022 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi15 - Dilek, temenni ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.07.2022 tarihinde, şirket merkezi olan O.S.B. 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri adresinde, 14:30'da yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.Paydaşlarımızın bilgilerine arz olunur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 22.07.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048422BIST