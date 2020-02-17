***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 18:11
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2019-31/12/2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
2019 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekte sunulmaktadır.
Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819637
BIST
18:00120.892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 740,29
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
18:006,0532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
18:006,5596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
18:00307,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,48
|Açılış
|: 307,61
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.584.232
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,45
|1.117.828.815
|% 19,79
|
|GUBRF
|18,18
|395.111.728
|% 16,46
|
|YKGYO
|3,61
|43.037.547
|% 16,08
|
|OSTIM
|2,55
|160.256.351
|% 13,84
|
|ARDYZ
|15,82
|38.050.173
|% -12,11
|
|ERBOS
|24,50
|21.833.999
|% -10,84
|
|BAGFS
|17,92
|28.563.768
|% -8,85
|
|HUBVC
|39,60
|58.314.553
|% -8,29
|
|QNBFL
|142,00
|4.092.711
|% -7,79
|
|ASELS
|28,86
|2.091.525.696
|% -0,76
|
|THYAO
|15,29
|1.897.328.384
|% 2,69
|
|GSRAY
|3,45
|1.117.828.815
|% 19,79
|
|ODAS
|2,35
|1.071.808.002
|% 9,30
|
|PETKM
|4,17
|546.948.253
|% 0,48
|
|ODAS
|2,35
|1.071.808.002
|% 9,30
|
|GSRAY
|3,45
|1.117.828.815
|% 19,79
|
|KRDMD
|2,98
|481.414.056
|% 2,76
|
|PETKM
|4,17
|546.948.253
|% 0,48
|
|BJKAS
|2,97
|377.927.229
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8476
|7,8869
|% -0,37
|
|Frank
|6,1402
|6,1772
|% -0,01
|
|Riyal
|1,6084
|1,6165
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,84
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,28
|57,28
|-0,05
|
Seans Raporu
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17:59EDIP
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