***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.05.2020 12:05
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2019 - 31/12/2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/05/2020
Açıklamalar
2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekte sunulmaktadır.
Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844902
BIST
12:51100.311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 152,14
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.564
12:516,9655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
12:517,5377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
12:51384,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,33
|Açılış
|: 384,91
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.863.498
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|KENT
|338,00
|4.513.733
|% 9,99
|
|POLTK
|125,10
|134.881
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|122.697.701
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|53.639.571
|% -9,97
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|DENGE
|1,69
|2.947.752
|% -9,63
|
|ECILC
|6,49
|397.424.893
|% 8,89
|
|GARAN
|7,80
|331.509.848
|% -1,27
|
|SASA
|9,44
|236.405.143
|% 3,74
|
|KRDMD
|2,47
|211.152.831
|% 1,23
|
|TTKOM
|7,46
|169.258.962
|% -0,93
|
|KRDMD
|2,47
|211.152.831
|% 1,23
|
|ECILC
|6,49
|397.424.893
|% 8,89
|
|YGYO
|0,64
|34.559.071
|% 8,47
|
|TSKB
|1,03
|56.212.072
|% -0,96
|
|IEYHO
|0,64
|33.005.978
|% 6,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4911
|8,5337
|% -0,22
|
|Frank
|7,1315
|7,1745
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8483
|1,8575
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,45
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|-3,60
|
|Tam
|2.546
|2.580
|-3,60
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-1,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,57
|15,61
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|1,04
|