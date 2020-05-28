***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 16:32
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020 - 31/03/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
2020 yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekte sunulmaktadır.
Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847300
BIST
16:21105.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 513,24
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
16:216,8142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0420
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
16:217,5194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0596
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5269
En Düşük
7,4416
16:21377,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 5,60
|Açılış
|: 377,97
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,52
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|6,05
|15.501.135
|% 5,58
|
|MPARK
|17,10
|245.737.534
|% 5,04
|
|MAVI
|43,44
|79.270.815
|% 4,73
|
|BERA
|4,03
|83.133.808
|% 4,68
|
|SALIX
|8,70
|62.292
|% 3,57
|
|EGCEY
|0,72
|229.485
|% -8,86
|
|CASA
|21,00
|123.826
|% -7,98
|
|PAPIL
|16,25
|64.700.903
|% -7,67
|
|HUBVC
|22,10
|31.052.790
|% -3,41
|
|SMART
|9,55
|48.229.520
|% -3,05
|
|SOKM
|11,92
|218.017.985
|% -2,38
|
|PAPIL
|16,25
|64.700.903
|% -7,67
|
|SMART
|9,55
|48.229.520
|% -3,05
|
|YKSLN
|9,51
|47.083.187
|% 0,32
|
|ARDYZ
|30,76
|35.879.401
|% -1,85
|
|SMART
|9,55
|48.229.520
|% -3,05
|
|YKSLN
|9,51
|47.083.187
|% 0,32
|
|MTRYO
|2,20
|8.582.600
|% -2,22
|
|PAPIL
|16,25
|64.700.903
|% -7,67
|
|DERAS
|4,46
|12.989.719
|% -2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3542
|8,3961
|% 0,89
|
|Frank
|7,0046
|7,0468
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8100
|1,8191
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|14,62
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.481
|34,10
|
|Tam
|2.522
|2.557
|46,40
|
|Yarım
|1.231
|1.244
|17,10
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,05
|
|B. Petrol
|35,44
|35,44
|0,84
|