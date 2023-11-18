***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.11.2023 14:55
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.09.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2023
Açıklamalar
2023 yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekte sunulmaktadır.
Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218816
BIST