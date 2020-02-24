***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
24.02.2020 09:21
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 yılına ait İlişkili Taraf İşlemleri ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821082
BIST
13:10114.287
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -2.542,30
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.870
13:106,1431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0512
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1554
En Düşük
6,0929
13:106,6475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0350
|Açılış
|: 6,6510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
13:10331,91
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 9,89
|Açılış
|: 331,91
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|92.328.661
|% 20,00
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.733
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|420.271
|% 9,57
|
|IPEKE
|10,57
|546.113.339
|% 8,41
|
|MZHLD
|12,67
|17.187
|% -9,50
|
|FENER
|14,59
|143.795.360
|% -9,38
|
|SALIX
|5,30
|40.895
|% -7,67
|
|AYCES
|10,90
|397.409
|% -7,63
|
|QNBFB
|40,00
|372.576
|% -6,76
|
|THYAO
|13,76
|1.027.309.174
|% -5,23
|
|IPEKE
|10,57
|546.113.339
|% 8,41
|
|KOZAA
|13,06
|389.190.689
|% 4,15
|
|ASELS
|28,48
|372.003.040
|% -1,25
|
|KRDMD
|2,73
|240.745.391
|% -3,19
|
|CEMAS
|1,27
|151.507.421
|% 0,79
|
|ODAS
|2,10
|210.015.337
|% -0,94
|
|KRDMD
|2,73
|240.745.391
|% -3,19
|
|THYAO
|13,76
|1.027.309.174
|% -5,23
|
|ADESE
|1,54
|99.332.985
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9074
|7,9471
|% 0,44
|
|Frank
|6,2436
|6,2812
|% 0,67
|
|Riyal
|1,6343
|1,6425
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|36,65
|
|Altın Gr.
|332
|332
|10,39
|
|Cumhuriyet
|2.206
|2.239
|73,00
|
|Tam
|2.194
|2.249
|66,37
|
|Yarım
|1.060
|1.088
|32,11
|
|Çeyrek
|532
|544
|16,05
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,79
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,86
|55,86
|-2,08
|