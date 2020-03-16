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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

16.03.2020 16:22
GÜNCEL HABERLER



***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2019 yılına ait İlişkili Taraf İşlemleri ve 2020 yılına ilişkin öngörüler ekte sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829391


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RTALB 2,93 82.307.338 % 7,33  
KUYAS 1,13 11.237.408 % 6,60  
YAPRK 6,26 832.786 % 3,13  
VKING 3,66 8.471.280 % 2,52  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8490 7,8884 % 1,31  
Frank 6,7582 6,7989 % 1,99  
Riyal 1,7035 1,7120 % 1,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 -67,72  
Altın Gr. 300 300 -11,58  
Cumhuriyet 2.035 2.066 -46,00  
Tam 2.014 2.068 -55,46  
Yarım 974 1.000 -26,83  
Çeyrek 488 500 -13,41  
Gümüş.Ons 12,52 12,56 -2,18  
Gümüş Gr. 2,51 2,51 -0,49  
B. Petrol 30,36 30,36 -3,49  
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