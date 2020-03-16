***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
16.03.2020 16:22
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 yılına ait İlişkili Taraf İşlemleri ve 2020 yılına ilişkin öngörüler ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829391
BIST
16:1088.030
En Yüksek
|Değişim
|: -7,92%
|| -7.575,42
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.969
16:106,4168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0873
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4181
En Düşük
6,2780
16:107,1450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1120
|Açılış
|: 7,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:10301,62
En Yüksek
|Değişim
|: -3,14%
|| -9,77
|Açılış
|: 301,62
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,93
|82.307.338
|% 7,33
|
|KUYAS
|1,13
|11.237.408
|% 6,60
|
|YAPRK
|6,26
|832.786
|% 3,13
|
|VKING
|3,66
|8.471.280
|% 2,52
|
|ORGE
|3,33
|1.766.263
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|19.113.707
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|24.597.490
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.692.839
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.549.840
|% -10,00
|
|ASELS
|23,10
|536.146.287
|% -9,27
|
|THYAO
|8,35
|475.934.452
|% -8,64
|
|GARAN
|8,24
|399.760.975
|% -8,55
|
|ECILC
|3,66
|207.208.047
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,07
|147.182.362
|% -6,33
|
|ODAS
|1,25
|93.690.698
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.151.463
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,07
|147.182.362
|% -6,33
|
|KRDMD
|1,91
|116.886.235
|% -7,28
|
|EKGYO
|1,12
|68.449.725
|% -6,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8490
|7,8884
|% 1,31
|
|Frank
|6,7582
|6,7989
|% 1,99
|
|Riyal
|1,7035
|1,7120
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-67,72
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-11,58
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.066
|-46,00
|
|Tam
|2.014
|2.068
|-55,46
|
|Yarım
|974
|1.000
|-26,83
|
|Çeyrek
|488
|500
|-13,41
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,56
|-2,18
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,51
|-0,49
|
|B. Petrol
|30,36
|30,36
|-3,49
|
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