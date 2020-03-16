***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2019 yılına ait İlişkili Taraf İşlemleri ve 2020 yılına ilişkin öngörüler ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829391BIST