***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
21.02.2020 10:20
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/01/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 13.808.800 TL'den 27.617.600 TL'ye artırılmasıyla satılacak olan 13.808.800 TL nominal bedelli payların
halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820718
BIST
11:12114.972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -669,86
|Açılış
|: 115.089
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|Önceki Kapanış
|: 115.642
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115.933
En Düşük
114.453
11:126,1154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,1100
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|Önceki Kapanış
|: 6,0990
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6,1154
En Düşük
6,0869
11:126,6047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 6,5950
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|Önceki Kapanış
|: 6,5950
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6,5655
11:12321,39
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|: 1,16%
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|Açılış
|: 321,37
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|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,48
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|HUBVC
|29,42
|21.934.649
|% 4,18
|
|UMPAS
|0,56
|90
|% 3,70
|
|BMELK
|1,42
|1.106
|% 3,65
|
|SNGYO
|1,32
|397.545
|% 3,13
|
|HATEK
|8,19
|3.945.154
|% -11,65
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|EKIZ
|0,97
|5.199
|% -7,62
|
|RODRG
|1,71
|21.091
|% -7,57
|
|QNBFB
|42,10
|2.105
|% -7,47
|
|ODAS
|2,02
|114.798.069
|% -1,46
|
|EKGYO
|1,50
|90.133.929
|% -1,96
|
|CEMAS
|1,23
|68.365.566
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,16
|57.982.802
|% -1,69
|
|PGSUS
|67,10
|29.687.455
|% -0,74
|
|ODAS
|2,02
|114.798.069
|% -1,46
|
|IHLGM
|1,16
|57.982.802
|% -1,69
|
|HLGYO
|1,47
|5.874.056
|% -2,65
|
|BNTAS
|2,88
|7.965.030
|% -4,95
|
|KUYAS
|1,67
|4.205.739
|% -3,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8520
|7,8914
|% 0,21
|
|Frank
|6,1899
|6,2272
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6239
|1,6321
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,19
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,59
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|-0,58
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