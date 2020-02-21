***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/01/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 13.808.800 TL'den 27.617.600 TL'ye artırılmasıyla satılacak olan 13.808.800 TL nominal bedelli paylarınhalka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820718BIST