***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/02/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822005BIST