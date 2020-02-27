***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
27.02.2020 15:17
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822006
BIST
15:39111.800
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -3.371,35
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
15:396,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
15:396,7626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0651
|Açılış
|: 6,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7671
En Düşük
6,6963
15:39327,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,39
|Açılış
|: 327,38
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,79
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,32
|55.513.102
|% 12,93
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,80
|41.894.937
|% 7,98
|
|ALGYO
|15,66
|137.952.424
|% -12,02
|
|TSPOR
|5,37
|42.045.744
|% -11,97
|
|GSRAY
|3,48
|69.613.721
|% -11,45
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|IHYAY
|1,18
|86.331.264
|% -9,92
|
|THYAO
|12,54
|1.975.845.846
|% -5,29
|
|ASELS
|27,90
|895.863.743
|% -3,79
|
|KRDMD
|2,78
|704.178.590
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,32
|497.714.612
|% -0,75
|
|GARAN
|10,32
|346.068.218
|% -2,92
|
|IHLGM
|1,32
|497.714.612
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,78
|704.178.590
|% -4,47
|
|EKGYO
|1,49
|318.002.667
|% -1,97
|
|THYAO
|12,54
|1.975.845.846
|% -5,29
|
|ODAS
|2,08
|273.928.627
|% -4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9214
|7,9612
|% 0,03
|
|Frank
|6,3325
|6,3706
|% 0,90
|
|Riyal
|1,6390
|1,6472
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|15,20
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|
|Tam
|2.158
|2.211
|21,76
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|10,53
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,27
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|-1,29
|