***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
09.04.2022 13:40
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.12.2021 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 27.617.600 TL'den 85.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılacak 57.382.400 TL nominal bedelli payların Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmadan 1 TL nominal bedel üzerinden satılmasına ilişkin olarak 17.12.2021 tarihinde SPK'ya yaptığımız başvuru, SPK'nın 07.04.2022 tarihli ve 17/537 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Bu kapsamında, 12.04.2022 – 27.04.2022 tarihleri arasında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden kullandırılacaktır.
Onaylı izahname ekte olup kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019002
BIST
18:052.393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 48,19
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.395
En Düşük
2.361
18:0514,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0090
|Açılış
|: 14,7400
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|Önceki Kapanış
|: 14,7450
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14,7691
En Düşük
14,7221
18:0516,0629
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|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0144
|Açılış
|: 15,9900
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|Önceki Kapanış
|: 16,1100
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16,0776
En Düşük
15,9862
18:05922,58
En Yüksek
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|: 0,83%
|| 7,62
|Açılış
|: 922,76
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|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|41,36
|28.816.741
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.055.990,00
|1.055.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.563.631
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.115.405
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.813.342
|% 9,95
|
|MARTI
|2,03
|6.575.541
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|1.427.489
|% -6,81
|
|ULUSE
|157,30
|36.792.761
|% -6,37
|
|DERIM
|4,70
|19.229.602
|% -6,00
|
|SODSN
|29,16
|530.972
|% -5,45
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|ASELS
|27,90
|4.247.436.269
|% 6,90
|
|THYAO
|35,32
|3.422.233.894
|% -0,84
|
|AKBNK
|8,50
|2.145.027.076
|% 5,72
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|EKGYO
|2,62
|1.337.071.795
|% 2,34
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|ODAS
|2,24
|944.985.536
|% 6,16
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|KARSN
|5,79
|1.915.769.812
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7428
|14,7460
|% 0,06
|
|Euro
|16,0370
|16,0629
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,1661
|19,2622
|% -0,19
|
|Frank
|15,7241
|15,8188
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9202
|3,9399
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|16,04
|
|Altın Gr.
|923
|923
|7,81
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,10
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,73
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 31 artarak (% 2.05 ) 2, 656
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17:58XU100
Endeks 2, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 44, 334.00 milyon TL de
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17:58ISCTR
Yüzde 5.31 oranında artışla 10.12 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 772, 718 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde 5.23 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 396, 280, 442 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde 5.11 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 260, 881 adet işlem