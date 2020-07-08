***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.07.2020 17:52
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Kar Payı Dağıtım Kararı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 12.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 0 0
C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 2019 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunulmuş olup karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle 2019 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857329
BIST