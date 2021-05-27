***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.05.2021 15:07
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Kar Payı Dağıtım Kararı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 12.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 0 0
C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 2020 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunulmuş olup kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938390
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