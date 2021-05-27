***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Kar Payı Dağıtım Kararı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 0 0C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulunun 2020 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunulmuş olup kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938390BIST