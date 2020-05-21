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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.05.2020 09:14
GÜNCEL HABERLER



***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı - SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.05.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan izni süresinin bu yıl sona erecek olması nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020-2024 yılları için geçerli olması ve kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000 TL'ye yükseltilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Saygı ile arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846130


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Tam 2.523 2.551 -17,20  
Yarım 1.231 1.247 -8,40  
Çeyrek 616 624 -4,20  
Gümüş.Ons 17,18 17,23 -0,36  
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