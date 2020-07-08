***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Sermaye Tavanı ve Süresine İlişkin Kararın SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 14.05.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.07.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavan izni süresinin bu yıl sona erecek olması nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavanı izninin 2020-2024 yılları için geçerli olması ve kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000 TL'ye yükseltilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlık tarafından uygun görülmüş olup 08.07.2020 tarihinde, saat 14:30'da, Şirket merkezi olan O.S.B. 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri adresinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857340BIST