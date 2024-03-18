***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2024 16:19
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihinin ve Tutarının Güncellenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 425.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2012 tarih ve 544/2481 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 TL olup her biri 1 TL itibari değerde 120.000.000 paya bölünmüştür. Mevcut esas sözleşmede düzenlendiği üzere, Kurulca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yıları için geçerlidir. Beş (5) yıllık sürenin sona erecek olması nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavanı izninin 2024-2028 yılları için geçerli olması ve kayıtlı sermaye tavanının 425.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gerekli iznin alınması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Saygı ile arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259815
BIST