***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihinin ve Tutarının Güncellenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 425.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2012 tarih ve 544/2481 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 TL olup her biri 1 TL itibari değerde 120.000.000 paya bölünmüştür. Mevcut esas sözleşmede düzenlendiği üzere, Kurulca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yıları için geçerlidir. Beş (5) yıllık sürenin sona erecek olması nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavanı izninin 2024-2028 yılları için geçerli olması ve kayıtlı sermaye tavanının 425.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gerekli iznin alınması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Saygı ile arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259815BIST