***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.09.2020 14:26
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876289
BIST
15:121.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:127,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:129,0003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:12466,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,24
|Açılış
|: 466,15
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ADESE
|2,31
|364.675.408
|% 10,00
|
|INFO
|11,44
|38.327.725
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.784.851
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,84
|1.638.232.197
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,35
|785.507.363
|% 2,13
|
|PETKM
|4,15
|621.725.391
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|364.675.408
|% 10,00
|
|GARAN
|6,55
|313.835.492
|% 1,24
|
|SISE
|6,84
|1.638.232.197
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,35
|785.507.363
|% 2,13
|
|ADESE
|2,31
|364.675.408
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|621.725.391
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,08
|145.120.991
|% 1,89
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6912
|7,6924
|% 0,39
|
|Euro
|8,9947
|9,0003
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7500
|9,7989
|% 0,15
|
|Frank
|8,3143
|8,3644
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0444
|2,0547
|% 0,33
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.080
|3.157
|-35,33
|
|Yarım
|1.489
|1.527
|-17,10
|
|Çeyrek
|747
|763
|-8,55
|