***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.11.2021 16:40
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977420
BIST
16:401.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 14,45
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.641
En Düşük
1.631
16:409,9533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0500
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
16:4011,4007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0503
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
16:40593,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,21
|Açılış
|: 593,33
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler16:37
|HEDEF
|3,55
|51.868.725
|% 9,91
|
|GWIND
|4,84
|46.358.674
|% 4,31
|
|MERCN
|11,62
|61.925.885
|% 4,03
|
|BMSCH
|8,03
|19.386.980
|% 3,75
|
|GESAN
|22,06
|32.369.408
|% 2,51
|
|KZBGY
|32,02
|41.978.711
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|260.162.475
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|433.065.490
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,41
|92.793.815
|% -6,59
|
|PETKM
|7,63
|2.576.765.195
|% -0,26
|
|GARAN
|10,65
|1.324.849.611
|% 0,47
|
|THYAO
|17,80
|1.313.393.330
|% 0,45
|
|KRDMD
|7,47
|652.871.931
|% 0,67
|
|TUPRS
|155,20
|576.247.913
|% -0,83
|
|PETKM
|7,63
|2.576.765.195
|% -0,26
|
|ADESE
|1,22
|433.065.490
|% -9,63
|
|ODAS
|1,56
|478.546.147
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,09
|452.704.665
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,16
|142.194.005
|% 5,45
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9530
|9,9563
|% 0,54
|
|Euro
|11,3942
|11,4029
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,2704
|13,3369
|% 0,55
|
|Frank
|10,7273
|10,7919
|% 0,22
|
|Riyal
|2,6426
|2,6559
|% 0,36
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-8,06
|
|Altın Gr.
|594
|594
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.927
|3.986
|-6,00
|
|Tam
|3.906
|4.005
|-6,77
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,28
|
|Çeyrek
|947
|969
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,03
|8,04
|0,01
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|-0,90
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, HALKB, KOZAA
-
16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 98 artarak (% 1.04 ) 1, 450
-
16:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASGZ, SNPAM, ADESE
-
16:52
DOBUR, DOAS, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:52
ULUFA, ISKUR, BASGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında