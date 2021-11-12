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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

12.11.2021 16:40
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977420


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 3,55 51.868.725 % 9,91  
GWIND 4,84 46.358.674 % 4,31  
MERCN 11,62 61.925.885 % 4,03  
BMSCH 8,03 19.386.980 % 3,75  
GESAN 22,06 32.369.408 % 2,51  
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16:37 Alış Satış %  
Dolar 9,9530 9,9563 % 0,54  
Euro 11,3942 11,4029 % 0,46  
Sterlin 13,2704 13,3369 % 0,55  
Frank 10,7273 10,7919 % 0,22  
Riyal 2,6426 2,6559 % 0,36  
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16:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 -8,06  
Altın Gr. 594 594 0,53  
Cumhuriyet 3.927 3.986 -6,00  
Tam 3.906 4.005 -6,77  
Yarım 1.888 1.937 -3,28  
Çeyrek 947 969 -1,63  
Gümüş.Ons 25,03 25,07 -0,18  
Gümüş Gr. 8,03 8,04 0,01  
B. Petrol 81,97 81,97 -0,90  
Seans Raporu 16:37
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