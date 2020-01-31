***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin payları ile ilgili bir yatırımcımız tarafından 28/01/2020 ve 31/01/2020 tarihlerinde gönderilen Pay Alım-Satım bildirimleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 sayılı Tebliği 11. ve 12. maddeleri kapsamında değerlendirildiğinde ilgili tebliğe göre Şirketimizde idari sorumluluğu bulunmayan yatırımcımızın söz konusu bildirimleri açıklama yükümlülüğü doğmamasına karşın yaptığı anlaşılmaktadır. Söz konusu yatırımcımız ve bildirimleriyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye gerekli bilgilendirme yapılmıştır.Tüm yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816348BIST