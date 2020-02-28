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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2020 09:14
GÜNCEL HABERLER



***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/01/2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile Bracknor Fund Limited arasında 24/01/2017 tarihinde imzalanan Kredi ve Hisse Katılım Sözleşmesi ve akabinde imzalanan tüm ek protokoller, 3 yıllık sözleşme süresinin dolması ile sona ermiştir.
Yatırımcılarımıza saygıyla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822336


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 7,30 5.475 % 12,31  
HUBVC 25,00 1.080.575 % 8,07  
SANEL 3,78 11 % 5,00  
RALYH 8,00 16 % 1,27  
MTRYO 5,85 112.737 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0067 8,0468 % 0,45  
Frank 6,4251 6,4638 % 0,84  
Riyal 1,6578 1,6661 % 0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.629 1.629 -8,03  
Altın Gr. 328 328 1,71  
Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,15 17,20 -0,47  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 -0,07  
B. Petrol 50,13 50,13 -1,60  
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