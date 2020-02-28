***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/01/2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Bracknor Fund Limited arasında 24/01/2017 tarihinde imzalanan Kredi ve Hisse Katılım Sözleşmesi ve akabinde imzalanan tüm ek protokoller, 3 yıllık sözleşme süresinin dolması ile sona ermiştir.Yatırımcılarımıza saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822336BIST