***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 09:49
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun son toplantısında, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım raporunda belirtildiği üzere, bisküvi üretim kapasitesini artırmak üzere yeni bisküvi üretim hattı alınmasına ve mevcut hatların da revize edilerek üretim kapasitelerinin ve üretim standartlarının artırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
İşbu yatırımın 3 ay içerisinde tamamlanması planlanmakta olup yatırım sonucunda bisküvi üretim kapasitesinin %100'e yakın artırılması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830937
BIST
12:4187.602
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 2.406,35
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
12:416,5046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0397
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
12:416,9811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0202
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
12:41315,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 5,05
|Açılış
|: 315,07
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|3.116.411
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|1.730.945
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|614.037
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|BOLUC
|3,13
|6.384.515
|% -2,19
|
|GARAN
|7,77
|345.056.394
|% 2,51
|
|THYAO
|8,16
|221.934.322
|% 2,77
|
|ASELS
|21,64
|218.681.109
|% 2,56
|
|TSPOR
|2,19
|137.070.936
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,09
|125.512.090
|% 8,04
|
|ODAS
|1,24
|90.447.705
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,19
|137.070.936
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|115.730.985
|% 2,11
|
|GARAN
|7,77
|345.056.394
|% 2,51
|
|ISFIN
|3,09
|125.512.090
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6539
|7,6922
|% 2,13
|
|Frank
|6,6152
|6,6551
|% 0,07
|
|Riyal
|1,7263
|1,7349
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.507
|35,24
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,19
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|16,06
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,03
|
|Gümüş.Ons
|12,83
|12,87
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,68
|0,13
|
|B. Petrol
|30,45
|30,45
|1,98
|