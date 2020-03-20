***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun son toplantısında, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım raporunda belirtildiği üzere, bisküvi üretim kapasitesini artırmak üzere yeni bisküvi üretim hattı alınmasına ve mevcut hatların da revize edilerek üretim kapasitelerinin ve üretim standartlarının artırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.İşbu yatırımın 3 ay içerisinde tamamlanması planlanmakta olup yatırım sonucunda bisküvi üretim kapasitesinin %100'e yakın artırılması hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830937BIST