***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 09:52
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen yoğun bilgi talebi doğrultusunda Şirketimizin olağan üretim faaliyetleri Covid-19 salgınına karşı işçi sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak alınan tüm tedbirlerle 6 gün x 24 saat düzeninde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833075
BIST
12:3987.956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -168,78
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
12:396,5142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0648
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5360
En Düşük
6,4403
12:397,2128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0279
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,2400
En Düşük
7,1420
12:39339,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,53
|Açılış
|: 339,13
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|26.952.864
|% 10,00
|
|SKTAS
|2,32
|5.521.177
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.754.952
|% 9,94
|
|BNTAS
|2,66
|30.808.363
|% 9,92
|
|ESCOM
|2,33
|13.990.687
|% 9,91
|
|GLRYH
|2,16
|238.578
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|297.013
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.466.738
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|QNBFL
|112,50
|2.033.524
|% -8,54
|
|THYAO
|8,65
|361.221.837
|% -2,37
|
|PGSUS
|31,84
|252.554.709
|% -7,82
|
|GARAN
|7,99
|223.942.295
|% 1,40
|
|SASA
|7,69
|209.132.972
|% 5,92
|
|TSPOR
|2,72
|143.227.704
|% 5,02
|
|IHLGM
|0,92
|74.662.605
|% 2,22
|
|IHLAS
|0,48
|26.684.989
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,94
|106.159.459
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,72
|143.227.704
|% 5,02
|
|THYAO
|8,65
|361.221.837
|% -2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0203
|8,0606
|% 0,24
|
|Frank
|6,7739
|6,8148
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7257
|1,7343
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.624
|-5,17
|
|Altın Gr.
|339
|339
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,09
|14,13
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|-1,52
|