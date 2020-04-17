***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15/04/2020 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurmuş olduğu 8.315.000 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmıştır. İşbu belge sayesinde yapılacak olan yatırımlara istinaden sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve KDV istisnası desteğinden yararlanılacaktır. İşbu yatırımların tamamlanmasıyla bisküvi üretim kapasitemizin %100'e yakın artması ve 48 kişi ilave istihdam yaratılması hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838798BIST