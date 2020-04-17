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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.04.2020 10:00
GÜNCEL HABERLER



***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 15/04/2020 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurmuş olduğu 8.315.000 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmıştır. İşbu belge sayesinde yapılacak olan yatırımlara istinaden sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve KDV istisnası desteğinden yararlanılacaktır. İşbu yatırımların tamamlanmasıyla bisküvi üretim kapasitemizin %100'e yakın artması ve 48 kişi ilave istihdam yaratılması hedeflenmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838798


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELEC 7,67 141.079.399 % 12,38  
ODAS 1,46 86.335.494 % 0,00  
TMSN 5,17 19.839.173 % 0,00  
SILVR 2,12 3.505.800 % 0,00  
TTKOM 6,78 82.077.694 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6319 8,6752 % 0,08  
Frank 7,1226 7,1655 % -0,08  
Riyal 1,8392 1,8484 % -0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.705 -13,63  
Altın Gr. 379 379 -4,63  
Cumhuriyet 2.430 2.486 -36,80  
Tam 2.498 2.559 -37,80  
Yarım 1.215 1.245 -18,40  
Çeyrek 609 623 -9,10  
Gümüş.Ons 15,25 15,29 -0,26  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,07  
B. Petrol 28,45 28,45 0,63  
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