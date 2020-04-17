***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2020 10:00
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15/04/2020 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurmuş olduğu 8.315.000 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmıştır. İşbu belge sayesinde yapılacak olan yatırımlara istinaden sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve KDV istisnası desteğinden yararlanılacaktır. İşbu yatırımların tamamlanmasıyla bisküvi üretim kapasitemizin %100'e yakın artması ve 48 kişi ilave istihdam yaratılması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838798
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
0
En Düşük
0
18:056,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9500
En Düşük
6,9073
18:057,5492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0159
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
18:05379,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -4,63
|Açılış
|: 379,14
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,67
|141.079.399
|% 12,38
|
|ODAS
|1,46
|86.335.494
|% 0,00
|
|TMSN
|5,17
|19.839.173
|% 0,00
|
|SILVR
|2,12
|3.505.800
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,78
|82.077.694
|% 0,00
|
|YUNSA
|9,48
|33.680.025
|% -0,30
|
|ODAS
|1,46
|86.335.494
|% 0,00
|
|TMSN
|5,17
|19.839.173
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,78
|82.077.694
|% 0,00
|
|SILVR
|2,12
|3.505.800
|% 0,00
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,00
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% 0,00
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,00
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 0,00
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6319
|8,6752
|% 0,08
|
|Frank
|7,1226
|7,1655
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8392
|1,8484
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.705
|-13,63
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.486
|-36,80
|
|Tam
|2.498
|2.559
|-37,80
|
|Yarım
|1.215
|1.245
|-18,40
|
|Çeyrek
|609
|623
|-9,10
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,45
|28,45
|0,63
|
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