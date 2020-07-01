***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17/04/2020 tarihinde onaylanan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yeni bisküvi üretim hattı fabrikamıza teslim edilmiş ve montaj çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca mevcut hatlardan birinin revize çalışması da tamamlanmıştır. Yeni üretim hattının montajının 1 ay içerisinde tamamlanması ve üretime alınması planlanmaktadır. İşbu yatırımın tam kapasite kullanılmasıyla bisküvi üretiminin %100'e yakın artması ve 48 kişi ilave istihdam edilmesi hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853644BIST