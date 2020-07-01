***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) organizesinde İdlib'de yaptırılacak olan briket ev kampanyasına Şirketimizin de 10 ev ile (60.000 TL) katkı sağlamasına ve bu hususta bağış yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853776BIST