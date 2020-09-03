***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15/04/2020 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında "Un Stoklama Siloları" yatırımı tamamlanmıştır. Bu sayede hem depo alanından hem de hammadde hazırlamadaki işçilikten tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.Ayrıca Şirketimiz yeni bisküvi fırını hattının montajında son aşamaya gelmiş olup çok kısa bir sürede yeni bisküvi hattının devreye alınması beklenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873067BIST