***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2020 10:41
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15/04/2020 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında "Un Stoklama Siloları" yatırımı tamamlanmıştır. Bu sayede hem depo alanından hem de hammadde hazırlamadaki işçilikten tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.
Ayrıca Şirketimiz yeni bisküvi fırını hattının montajında son aşamaya gelmiş olup çok kısa bir sürede yeni bisküvi hattının devreye alınması beklenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873067
BIST
11:561.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.084
11:567,4316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4317
En Düşük
7,3591
11:568,7975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0436
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8004
En Düşük
8,7171
11:56462,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,41
|Açılış
|: 462,63
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler11:54
|ARMDA
|42,90
|12.927.794
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|21.298.315
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|3.927.851
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|220.402.223
|% 9,99
|
|RAYSG
|10,25
|17.939.341
|% 9,98
|
|KENT
|458,50
|1.146.709
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|DOGUB
|3,86
|28.478.053
|% -9,39
|
|OZBAL
|6,00
|40.644.033
|% -8,95
|
|AKMGY
|39,30
|4.911.446
|% -7,00
|
|ASELS
|16,98
|566.662.260
|% 2,29
|
|GSRAY
|3,77
|410.078.357
|% 8,33
|
|TSPOR
|5,94
|362.516.683
|% 7,41
|
|BJKAS
|3,67
|334.056.691
|% 7,62
|
|GARAN
|6,82
|294.559.905
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,77
|410.078.357
|% 8,33
|
|BJKAS
|3,67
|334.056.691
|% 7,62
|
|EKGYO
|1,75
|123.434.423
|% -1,13
|
|IHLAS
|0,86
|55.150.472
|% -2,27
|
|TSPOR
|5,94
|362.516.683
|% 7,41
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4270
|7,4306
|% 0,65
|
|Euro
|8,7884
|8,7942
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,8516
|9,9010
|% 0,25
|
|Frank
|8,1150
|8,1639
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9733
|1,9832
|% 0,56
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-6,42
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,28
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,86
|
Seans Raporu
11:54
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12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 71 artarak (% 0.17 ) 998
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12:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, MMCAS, EKGYO, EMNIS, ETILR, YONGA, TKURU, BALAT, FRIGO