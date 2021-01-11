***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2021 13:49
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2020 yılında yurtdışı satış ağına Venezuella'yı eklemiştir ve bu ülkeye ilk ihracatımız grup şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca geçen dönemlerde başlattığımız İngiltere operasyonumuz da başarılı bir şekilde ilerlemekte olup mevcut ürünlerden alınan yeni siparişlerin yanı sıra yeni ürün çeşidi de portföye eklenmektedir. 2021 yılında da ihraç kayıtlı satışlarımızın ciromuza oranını yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Yurtiçi pazarda da BİM, A101, Bizim Toptan ve Metro gibi zincir marketlerle yeni afiş çalışmaları planlanmış olup bu bağlantıların satışlarımıza olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899763
BIST
13:561.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,55
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:567,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0613
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:569,0487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0231
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:56442,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,05
|Açılış
|: 442,17
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:54
|FORMT
|5,39
|19.300.007
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.568.474
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.438.999
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|1.659.334
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|GRNYO
|3,93
|27.469.105
|% -9,86
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|KOZAL
|122,10
|2.094.018.541
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,55
|1.059.971.784
|% 0,39
|
|TCELL
|17,18
|728.753.616
|% 1,96
|
|KOZAA
|17,05
|658.652.594
|% 4,09
|
|SKBNK
|1,66
|632.216.047
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.059.971.784
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|632.216.047
|% 3,11
|
|OZGYO
|2,69
|475.060.696
|% 5,91
|
|PETKM
|5,35
|595.124.744
|% 1,71
|
|TSKB
|1,84
|192.734.356
|% 0,00
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4286
|7,4343
|% 0,83
|
|Euro
|9,0396
|9,0511
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0008
|10,0509
|% 0,30
|
|Frank
|8,3127
|8,3628
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% 0,78
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,99
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,85
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-21,64
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-10,46
|
|Çeyrek
|710
|726
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
|