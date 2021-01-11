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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.01.2021 13:49



***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 2020 yılında yurtdışı satış ağına Venezuella'yı eklemiştir ve bu ülkeye ilk ihracatımız grup şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca geçen dönemlerde başlattığımız İngiltere operasyonumuz da başarılı bir şekilde ilerlemekte olup mevcut ürünlerden alınan yeni siparişlerin yanı sıra yeni ürün çeşidi de portföye eklenmektedir. 2021 yılında da ihraç kayıtlı satışlarımızın ciromuza oranını yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Yurtiçi pazarda da BİM, A101, Bizim Toptan ve Metro gibi zincir marketlerle yeni afiş çalışmaları planlanmış olup bu bağlantıların satışlarımıza olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899763


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KONYA 1.324,40 43.438.999 % 10,00  
ISBIR 4.219,30 2.460.297 % 10,00  
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Altın Ons 1.849 1.849 0,99  
Altın Gr. 443 443 4,85  
Cumhuriyet 2.945 2.990 -23,00  
Tam 2.928 3.002 -21,64  
Yarım 1.415 1.452 -10,46  
Çeyrek 710 726 -5,23  
Gümüş.Ons 25,11 25,15 -0,18  
Gümüş Gr. 6,02 6,02 0,02  
B. Petrol 55,19 55,19 -0,80  
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