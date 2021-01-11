***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2020 yılında yurtdışı satış ağına Venezuella'yı eklemiştir ve bu ülkeye ilk ihracatımız grup şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca geçen dönemlerde başlattığımız İngiltere operasyonumuz da başarılı bir şekilde ilerlemekte olup mevcut ürünlerden alınan yeni siparişlerin yanı sıra yeni ürün çeşidi de portföye eklenmektedir. 2021 yılında da ihraç kayıtlı satışlarımızın ciromuza oranını yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Yurtiçi pazarda da BİM, A101, Bizim Toptan ve Metro gibi zincir marketlerle yeni afiş çalışmaları planlanmış olup bu bağlantıların satışlarımıza olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899763BIST