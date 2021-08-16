***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2021 15:24
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından koordine edilen Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası'na 25.000 TL bağış yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958270
BIST
15:221.460
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BIST En Aktif Hisseler15:22
|VKING
|8,36
|1.850.043
|% 10,00
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|IZFAS
|6,82
|4.503.177
|% 10,00
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|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|516.104
|% 9,97
|
|DAGI
|3,83
|90.173.222
|% -9,88
|
|KGYO
|7,01
|29.367.471
|% -9,55
|
|SELGD
|5,87
|6.330.055
|% -4,24
|
|UZERB
|35,00
|126.891
|% -4,00
|
|MARKA
|5,00
|3.786.617
|% -3,85
|
|GARAN
|9,48
|1.200.762.099
|% 2,27
|
|THYAO
|12,59
|600.007.905
|% 1,37
|
|AKBNK
|5,69
|569.324.581
|% 3,83
|
|YKBNK
|2,56
|495.958.523
|% 2,81
|
|ISCTR
|5,57
|376.266.547
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,56
|495.958.523
|% 2,81
|
|GARAN
|9,48
|1.200.762.099
|% 2,27
|
|ODAS
|1,39
|150.835.721
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,69
|569.324.581
|% 3,83
|
|ISCTR
|5,57
|376.266.547
|% 2,96
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4726
|8,4757
|% -0,49
|
|Euro
|9,9822
|10,0089
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,7157
|11,7745
|% -0,51
|
|Frank
|9,2340
|9,2896
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2525
|2,2638
|% -0,52
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-5,15
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.255
|-30,00
|
|Tam
|3.192
|3.273
|-28,58
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|-13,82
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,91
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,38
|69,38
|-1,21
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