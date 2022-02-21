***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2022 14:13
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin büyüme yatırımları kapsamında tamamlanmakta olan 3.966 m2 kapalı alanın çatısına kurulmak üzere 600 kWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali başvurumuz Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından bugün itibariyle uygun bulunmuş ve bağlantı görüşü verilmesine karar verilmiştir. İşbu yatırım sayesinde Şirketimizin elektrik tüketiminin ciddi miktarı Güneş Enerjisi Santralinden karşılanacak olup bu sayede son dönemde ciddi artış gösteren enerji maliyetlerinden ve tedarik sorunlarından Şirketimizin ilerleyen dönemde asgari etkilenmesi ve karlılığını artırması hedeflenmektedir. Ayrıca yapılacak olan işbu yenilebilir enerji yatırımının karbon ayak izini azaltacağına ve ilerleyen nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakılmasına katkı sağlayacağına inanılmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003133
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0133
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
18:0515,4977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0325
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
18:05832,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,31
|Açılış
|: 832,16
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6578
|13,6611
|% 0,10
|
|Euro
|15,4900
|15,4977
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,5358
|18,6287
|% 0,19
|
|Frank
|14,8535
|14,9430
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6289
|3,6471
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-1,85
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,40
|92,40
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
-
17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem