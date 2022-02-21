***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin büyüme yatırımları kapsamında tamamlanmakta olan 3.966 m2 kapalı alanın çatısına kurulmak üzere 600 kWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali başvurumuz Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından bugün itibariyle uygun bulunmuş ve bağlantı görüşü verilmesine karar verilmiştir. İşbu yatırım sayesinde Şirketimizin elektrik tüketiminin ciddi miktarı Güneş Enerjisi Santralinden karşılanacak olup bu sayede son dönemde ciddi artış gösteren enerji maliyetlerinden ve tedarik sorunlarından Şirketimizin ilerleyen dönemde asgari etkilenmesi ve karlılığını artırması hedeflenmektedir. Ayrıca yapılacak olan işbu yenilebilir enerji yatırımının karbon ayak izini azaltacağına ve ilerleyen nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakılmasına katkı sağlayacağına inanılmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003133BIST