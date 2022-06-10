***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2022 10:17
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 113 nolu toplantısında büyüme stratejisi kapsamında Beşiktaş / İstanbul'da irtibat bürosu açılmasına karar verilmiştir. Böylece özellikle ihracat kanalında müşterilere daha etkin hizmet sağlanması ve orta vadede satışların içinde ihracat gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036653
BIST
10:142.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 10,21
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.582
En Düşük
2.541
10:1417,1771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0595
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4307
En Düşük
16,8510
10:1418,3234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0669
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,4210
En Düşük
17,9163
10:141.015,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,45
|Açılış
|: 1.015,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler10:12
|MAVI
|47,30
|74.938.856
|% 10,00
|
|EUREN
|21,60
|139.351.666
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|605.098
|% 9,91
|
|TBORG
|22,88
|606.869
|% 9,47
|
|BALAT
|8,98
|72.298
|% 9,38
|
|TSGYO
|6,21
|21.609.980
|% -8,00
|
|PSDTC
|23,00
|67.969
|% -6,05
|
|PSDTC
|23,00
|67.969
|% -6,05
|
|PSDTC
|23,00
|67.969
|% -6,05
|
|PSDTC
|23,00
|67.969
|% -6,05
|
|THYAO
|48,40
|940.802.808
|% 0,12
|
|SISE
|22,74
|321.612.206
|% -0,96
|
|PGSUS
|173,70
|215.941.306
|% 1,40
|
|SASA
|44,40
|198.808.192
|% 0,68
|
|ISCTR
|10,93
|182.944.674
|% 4,89
|
|EKGYO
|2,68
|111.818.496
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,71
|179.258.506
|% 1,29
|
|DOHOL
|4,14
|137.702.073
|% -0,48
|
|SKBNK
|1,19
|27.408.695
|% -1,65
|
|TSKB
|2,39
|48.715.916
|% 0,00
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1658
|17,1771
|% 0,35
|
|Euro
|18,2697
|18,3234
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,2599
|21,3665
|% -0,58
|
|Frank
|17,3999
|17,5047
|% -0,23
|
|Riyal
|4,5382
|4,5609
|% -0,49
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-2,55
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-6,54
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|122
|122
|-0,71
|
Seans Raporu
10:12
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10:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 91 artarak (% 0.10 ) 2, 841
-
10:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:28
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, TSGYO, AKPAZ
-
10:28
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAVI, ARTI
-
10:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA