***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2022 14:40
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz daha önce gerekli izinlerini almış olduğu Güneş Enerjisi Santrali yatırımının montaj, kurulum ve devreye alınması için Asunim Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır. İşbu sözleşme kapsamında yatırımın en geç 3 ay içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırım tamamlandığında Şirketimizin üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık yarısının bu santralden karşılanması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036695
BIST
15:312.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,94
|Açılış
|: 2.553
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|Önceki Kapanış
|: 2.572
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2.598
En Düşük
2.541
15:3117,0458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
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|Açılış
|: 16,9600
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|Önceki Kapanış
|: 17,2450
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17,4307
En Düşük
16,8510
15:3118,0500
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|: -1,13%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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15:311.001,53
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|Açılış
|: 1.001,53
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|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
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1.035,67
En Düşük
998,34
BIST En Aktif Hisseler15:29
|MAVI
|47,30
|87.141.310
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,61
|21.161.912
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.412.448
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.091.906
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.328.205
|% 9,91
|
|OYYAT
|62,00
|98.285.792
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.339.240
|% -9,93
|
|MAGEN
|12,62
|91.742.309
|% -5,89
|
|CRFSA
|35,92
|57.131.990
|% -4,97
|
|DARDL
|3,69
|114.092.882
|% -4,90
|
|THYAO
|47,62
|3.998.980.854
|% -1,49
|
|SISE
|22,60
|1.365.605.091
|% -1,57
|
|AKBNK
|8,63
|1.313.908.653
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,80
|1.195.510.189
|% 3,23
|
|GARAN
|15,51
|1.139.161.658
|% 1,37
|
|YKBNK
|4,80
|1.195.510.189
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,65
|504.558.312
|% -1,12
|
|DOHOL
|4,16
|718.235.478
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,63
|1.313.908.653
|% 3,11
|
|TSKB
|2,45
|292.237.798
|% 2,51
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0140
|17,0342
|% -0,49
|
|Euro
|17,9842
|18,0190
|% -1,30
|
|Sterlin
|21,0665
|21,1722
|% -1,48
|
|Frank
|17,2002
|17,3039
|% -1,37
|
|Riyal
|4,5119
|4,5345
|% -1,07
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-17,18
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-16,96
|
|Cumhuriyet
|6.668
|6.769
|-125,00
|
|Tam
|6.630
|6.801
|-128,39
|
|Yarım
|3.204
|3.290
|-62,11
|
|Çeyrek
|1.607
|1.645
|-31,06
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,48
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,28
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|B. Petrol
|124
|124
|1,10
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