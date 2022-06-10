***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz daha önce gerekli izinlerini almış olduğu Güneş Enerjisi Santrali yatırımının montaj, kurulum ve devreye alınması için Asunim Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır. İşbu sözleşme kapsamında yatırımın en geç 3 ay içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırım tamamlandığında Şirketimizin üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık yarısının bu santralden karşılanması hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036695BIST