***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Ödeme ve kayıt tarihi düzeltmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.808.800Ulaşılacak Sermaye (TL) 27.617.600Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 600.000 600.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 Nâma A Grubu, OYLU2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROYLS00019B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 60.000 60.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 Nâma B Grubu, OYLU3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROYLS00027C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 13.148.800 13.148.800,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 Hamiline C Grubu, OYLUM(RÜÇHAN), TRROYLS00035Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 13.808.800 13.808.800,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.02.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 13.03.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.01.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.02.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.03.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.03.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 25.12.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1- Şirketimizin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 13.808.800 TL'den 27.617.600 TL'ye artırılmasına, artırılacak 13.808.800 TL nominal bedelli payların Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmadan 1 TL nominal bedel üzerinden satılmasına,2- Satışı yapılacak olan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak verilmesine,3- Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu ve (C) grubu pay sahiplerine de (C) grubu pay verilmesine, (A) ve (B) grubu payların nama yazılı ve imtiyazlı pay, (C) grubu payların da hamiline yazılı ve imtiyazsız pay olmasına ve ihraç edilecek (C) grubu payların borsada işlem gören nitelikte olmasına,4- Ortakların yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15(on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati bitimi itibariyle sonra ermesine,5- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin bitimi itibariyle kullanılmayan paylar olması halinde kalan payların yeni pay alma haklarının sürenin bitimini takip eden 2 (iki) iş günü süreyle Borsanın ilgili pazarında ortaklık şartı aranmaksızın nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden tasarruf sahiplerinin kullanımına açılmasına, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine,6- Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ,Borsa İstanbul A.Ş.(BİST),Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu Başkanımız Yener Büyüknalbant'ın görevlendirilmesine,7- İşbu kararın KSS Tebliği uyarınca kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822028BIST