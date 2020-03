***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı TutarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.808.800Ulaşılacak Sermaye (TL) 27.617.600Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 600.000 600.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025 Nâma A Grubu, OYLU2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROYLS00019 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 60.000 60.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033 Nâma B Grubu, OYLU3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROYLS00027 0C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 13.148.800 13.148.800,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017 Hamiline C Grubu, OYLUM(RÜÇHAN), TRROYLS00035 89.018,4Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 13.808.800 13.808.800,000 100,00000 89.018,400Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.02.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 13.03.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.01.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.02.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.03.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.03.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 13.808.800 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 13.808.800 TL bedelli artırılarak 27.617.600 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 13.03.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 89.018,4 TL olup, kalan paylar, 17-18 Mart 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Ekte yer alan halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet adresi www.kap.org.tr'den, Şirketimizin internet adresi www.oylum.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet adresi olan www.akyatirim.com.tr sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Eklenen DökümanlarEK: 1 Rapor.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829213BIST