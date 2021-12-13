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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

13.12.2021 13:03
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin


***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.12.2021 tarih ve 99 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Şirketin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 27.617.600 TL'den 85.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle toplam 57.382.400 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak nominal değeri 1,00 TL'den satış yapılması neticesinde elde edilmesi planlanan 57.382.400 TL fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982872


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Altın Gr. 831 831 11,59  
Cumhuriyet 5.536 5.620 128,00  
Tam 5.490 5.633 110,38  
Yarım 2.654 2.725 53,40  
Çeyrek 1.331 1.362 26,70  
Gümüş.Ons 21,85 21,87 -0,09  
Gümüş Gr. 10,26 10,28 0,12  
B. Petrol 73,28 73,28 -0,42  
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