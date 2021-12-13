***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
13.12.2021 13:03
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.12.2021 tarih ve 99 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Şirketin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 27.617.600 TL'den 85.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle toplam 57.382.400 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak nominal değeri 1,00 TL'den satış yapılması neticesinde elde edilmesi planlanan 57.382.400 TL fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982872
BIST
12:202.163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,38
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
12:2014,6616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,2653
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7265
En Düşük
14,3636
12:2016,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,3424
|Açılış
|: 16,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6088
En Düşük
16,1749
12:20831,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 12,25
|Açılış
|: 831,86
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler12:20
|TETMT
|275,00
|5.865.802
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.016.196
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|15.912.615
|% 9,99
|
|SONME
|45,50
|687.596
|% 9,96
|
|DOBUR
|150,20
|1.993.154
|% 9,96
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|OYLUM
|7,83
|13.415.578
|% -6,90
|
|MERIT
|32,06
|48.780.168
|% -6,59
|
|ALBRK
|2,02
|79.541.567
|% -6,48
|
|AKMGY
|51,60
|676.324
|% -6,35
|
|THYAO
|23,84
|2.665.966.337
|% 5,58
|
|GARAN
|12,17
|1.729.132.489
|% 0,08
|
|SISE
|16,19
|1.416.300.161
|% -2,41
|
|YKBNK
|3,88
|1.138.993.331
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,76
|1.051.962.800
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,76
|1.051.962.800
|% 2,60
|
|TSKB
|1,71
|554.707.842
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,88
|1.138.993.331
|% -0,51
|
|SKBNK
|1,23
|224.333.801
|% -2,38
|
|GARAN
|12,17
|1.729.132.489
|% 0,08
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6312
|14,6616
|% 1,84
|
|Euro
|16,4912
|16,5550
|% 2,11
|
|Sterlin
|19,3511
|19,4481
|% 1,97
|
|Frank
|15,7622
|15,8572
|% 1,64
|
|Riyal
|3,8852
|3,9047
|% 1,56
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,22
|
|Altın Gr.
|831
|831
|11,59
|
|Cumhuriyet
|5.536
|5.620
|128,00
|
|Tam
|5.490
|5.633
|110,38
|
|Yarım
|2.654
|2.725
|53,40
|
|Çeyrek
|1.331
|1.362
|26,70
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,28
|0,12
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,42
|