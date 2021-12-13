***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 03.12.2021 tarih ve 99 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Şirketin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 27.617.600 TL'den 85.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle toplam 57.382.400 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak nominal değeri 1,00 TL'den satış yapılması neticesinde elde edilmesi planlanan 57.382.400 TL fonun kullanımına ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982872BIST