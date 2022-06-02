***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 3693297.03 TRY 4,35 Oy ve Yönetim Kurulu Üye Seçimi İmztiyazı İşlem GörmüyorB Nama 1,00 TRY 369329.7 TRY 0,43 Oy ve Yönetim Kurulu Üye Seçimi İmztiyazı İşlem GörmüyorC Hamiline 1,00 TRY 80937373.27 TRY 95,22 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034252BIST