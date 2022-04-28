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***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

28.04.2022 12:38
***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 120.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış  sermayesinin 27.617.600 TL'den 85.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak artırılan  57.382.400 TL nominal bedelli payların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 27.04.2022 tarihinde tamamlanmıştır. 
  
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 219.254,108 TL olup, kalan paylar, 5-6 Mayıs 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.  
  
Ekte yer alan halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet adresi www.kap.org.tr, Şirketimizin internet adresi www.oylum.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet adresi www.akyatirim.com.tr sitelerinden de ulaşılması mümkündür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024718


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Tam 5.961 6.109 -17,62  
Yarım 2.881 2.955 -8,53  
Çeyrek 1.445 1.478 -4,26  
Gümüş.Ons 23,17 23,20 -0,12  
Gümüş Gr. 11,05 11,07 -0,04  
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