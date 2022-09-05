***OYS* *OFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.09.2022 12:21
***OYS******OFB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [OYS, OFB]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 03/010/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANI OYSOyak Portföy Üçüncü Serbest Fon Oyak Portföy Üçüncü Serbest (TL)Fon OFBOyak Portföy Beşinci Serbest FonOyak Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060099
BIST
12:193.316
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 93,27
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.320
En Düşük
3.248
12:1918,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:1918,0896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0293
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:191.002,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.002,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:17
|KRDMD
|12,88
|2.588.903.170
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|32.311.241
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|2.062.322
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|36.086.597
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.824.892
|% 9,92
|
|MTRKS
|42,78
|47.537.204
|% -9,97
|
|ULUSE
|133,80
|39.363.360
|% -6,04
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|EGGUB
|72,70
|55.460.180
|% -5,28
|
|THYAO
|73,55
|3.562.065.871
|% 2,44
|
|YKBNK
|8,09
|3.326.072.140
|% 3,59
|
|EREGL
|30,36
|2.911.649.974
|% 7,74
|
|EKGYO
|4,39
|2.842.626.566
|% 8,40
|
|AKBNK
|13,45
|2.681.572.616
|% 3,22
|
|EKGYO
|4,39
|2.842.626.566
|% 8,40
|
|YKBNK
|8,09
|3.326.072.140
|% 3,59
|
|KRDMD
|12,88
|2.588.903.170
|% 9,99
|
|AKBNK
|13,45
|2.681.572.616
|% 3,22
|
|ISCTR
|9,28
|1.707.404.030
|% 4,98
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2169
|18,2335
|% 0,18
|
|Euro
|18,0792
|18,0889
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,8917
|20,9964
|% 0,01
|
|Frank
|18,4616
|18,5728
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8345
|4,8587
|% 0,16
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,64
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.754
|6.808
|43,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|2,44
|