***OYYAT* *BAYRK* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
28.05.2020 14:19
***OYYAT******BAYRK******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [BAYRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847258
BIST
15:45105.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 438,52
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
15:456,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0477
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
15:457,5189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0591
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5211
En Düşük
7,4416
15:45377,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,32
|Açılış
|: 377,68
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.979.202
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.888.845
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.676.052
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.245.402
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|6.590.505
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.108.356
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.806.312
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|106.997
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.611.184.246
|% 2,84
|
|GARAN
|7,76
|1.757.167.892
|% 1,57
|
|PGSUS
|59,80
|910.076.863
|% 1,18
|
|ASELS
|30,20
|670.926.709
|% 0,40
|
|AKBNK
|5,68
|543.339.665
|% 1,43
|
|GARAN
|7,76
|1.757.167.892
|% 1,57
|
|THYAO
|12,68
|2.611.184.246
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,43
|247.305.200
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|285.684.694
|% 0,45
|
|GSRAY
|2,93
|359.328.037
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3434
|8,3852
|% 0,76
|
|Frank
|7,0038
|7,0460
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8107
|1,8198
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|12,72
|
|Altın Gr.
|377
|378
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.479
|32,40
|
|Tam
|2.520
|2.555
|44,70
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|16,30
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,04
|
|B. Petrol
|35,37
|35,37
|0,77
|