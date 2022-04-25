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***OYYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

25.04.2022 17:37
***OYYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması


***OYYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [OYYAT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD82210 154.000.000 25.04.2022 02.08.2022 27.04.2022


İlgili Şirketler [OYYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023528


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DAGI 3,96 122.318.524 % 10,00  
ACSEL 39,20 35.626.531 % 9,99  
DAGHL 28,20 5.780.153 % 9,98  
KSTUR 262,40 1.662.304 % 9,97  
SILVR 7,85 38.000.038 % 9,94  
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Dolar 14,7718 14,7770 % 0,23  
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Frank 15,3472 15,4397 % 0,05  
Riyal 3,9276 3,9473 % 0,21  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.898 -33,96  
Altın Gr. 901 901 -14,64  
Cumhuriyet 6.008 6.099 -93,00  
Tam 5.980 6.129 -93,86  
Yarım 2.890 2.965 -45,40  
Çeyrek 1.450 1.482 -22,70  
Gümüş.Ons 23,65 23,68 -0,48  
Gümüş Gr. 11,23 11,24 -0,23  
B. Petrol 100 100 -5,77  
Seans Raporu 18:05
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