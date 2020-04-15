***OYYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
15.04.2020 11:09
***OYYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [OYYAT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFOYMD72013
Nominal Değer (TL)
44.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/04/2020
Vadesi (Gün)
79
İtfa Tarihi
03/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838290
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,8965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0801
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9070
En Düşük
6,8079
18:057,5209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0355
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5264
En Düşük
7,4578
18:05381,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,81
|Açılış
|: 381,57
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.698.833
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.200.100
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|567.373.518
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.643.533
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.438.810
|% -10,00
|
|HALKS
|3,15
|296.008
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.218.137.736
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.291.305
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.169.806
|% -9,98
|
|THYAO
|10,38
|2.280.718.484
|% -4,77
|
|PGSUS
|55,45
|2.218.137.736
|% -9,98
|
|ASELS
|26,26
|1.773.628.811
|% -3,74
|
|GARAN
|8,24
|987.303.864
|% -3,96
|
|TSPOR
|5,45
|896.794.259
|% 4,81
|
|THYAO
|10,38
|2.280.718.484
|% -4,77
|
|YKBNK
|1,94
|391.455.077
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,45
|896.794.259
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,03
|172.040.177
|% -6,36
|
|MNDRS
|1,48
|247.075.893
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5916
|8,6347
|% 0,13
|
|Frank
|7,1156
|7,1584
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8294
|1,8386
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,39
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.509
|29,30
|
|Tam
|2.516
|2.582
|30,10
|
|Yarım
|1.224
|1.257
|14,60
|
|Çeyrek
|614
|629
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,49
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,73
|27,73
|-1,87
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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17:59XU100
Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
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17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
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17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
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17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem