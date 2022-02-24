***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2022 12:52
***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004006
BIST
14:101.829
En Yüksek
|Değişim
|: -9,28%
|| -187,08
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:1014,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 3,85%
|| 0,5320
|Açılış
|: 14,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:1016,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 0,5226
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,2812
En Düşük
15,4856
14:10908,14
En Yüksek
|Değişim
|: 7,04%
|| 59,73
|Açılış
|: 908,14
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:10
|ALKA
|17,08
|40.281.474
|% 5,43
|
|ULUUN
|6,50
|135.014.721
|% 4,50
|
|PETUN
|19,82
|38.394.221
|% 3,61
|
|DAGHL
|13,90
|6.394.420
|% 2,96
|
|HUNER
|2,42
|595.556.601
|% 0,00
|
|ELITE
|15,66
|17.876.816
|% -10,00
|
|TOASO
|73,80
|271.985.899
|% -10,00
|
|TRCAS
|4,68
|22.048.671
|% -10,00
|
|ASELS
|18,90
|442.030.843
|% -10,00
|
|KARSN
|3,60
|212.591.380
|% -10,00
|
|EREGL
|27,62
|2.209.817.258
|% -9,20
|
|THYAO
|25,28
|1.452.644.129
|% -9,97
|
|GARAN
|10,92
|1.322.783.836
|% -6,10
|
|KRDMD
|10,55
|1.002.373.473
|% -9,98
|
|YKBNK
|3,53
|671.692.220
|% -9,95
|
|HUNER
|2,42
|595.556.601
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,53
|671.692.220
|% -9,95
|
|ODAS
|1,26
|156.649.994
|% -10,00
|
|GARAN
|10,92
|1.322.783.836
|% -6,10
|
|EKGYO
|1,99
|212.953.167
|% -9,95
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3437
|14,3491
|% 3,85
|
|Euro
|16,1155
|16,1804
|% 3,34
|
|Sterlin
|19,1738
|19,2700
|% 2,78
|
|Frank
|15,4696
|15,5628
|% 3,22
|
|Riyal
|3,8112
|3,8303
|% 3,81
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|62,73
|
|Altın Gr.
|909
|909
|60,64
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.178
|465,00
|
|Tam
|6.048
|6.218
|475,77
|
|Yarım
|2.923
|3.008
|230,14
|
|Çeyrek
|1.466
|1.504
|115,08
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,82
|
|B. Petrol
|102
|102
|7,50
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Seans Raporu
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