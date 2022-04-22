***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 16:34
***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022933
BIST
17:322.498
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -58,51
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.497
17:3214,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0496
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
17:3215,9257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0238
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
17:32921,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,04
|Açılış
|: 921,51
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:32
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.686.182
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.585.548
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.970.468
|% 9,64
|
|TIRE
|13,78
|138.826.590
|% 9,02
|
|OLMK
|8,24
|42.704.668
|% -8,85
|
|TDGYO
|7,78
|26.073.685
|% -8,36
|
|MANAS
|24,60
|50.959.529
|% -7,31
|
|NETAS
|18,32
|79.021.515
|% -5,95
|
|ATLAS
|1,48
|5.343.415
|% -5,73
|
|THYAO
|40,60
|6.688.962.210
|% 1,05
|
|ASELS
|27,78
|2.903.355.697
|% -2,59
|
|GARAN
|14,33
|2.780.990.600
|% -1,10
|
|SISE
|17,88
|2.642.615.678
|% -2,19
|
|PETKM
|10,25
|1.845.996.410
|% -4,30
|
|EKGYO
|2,95
|1.570.795.536
|% -4,84
|
|ODAS
|2,56
|1.122.913.405
|% 1,19
|
|TSKB
|2,01
|671.355.762
|% -2,90
|
|YKBNK
|5,17
|1.344.275.796
|% -3,36
|
|HALKB
|6,01
|1.318.708.522
|% -2,91
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-8,77
|
|Altın Gr.
|921
|922
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,13
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,45
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:47OYAKC
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 10.64 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 986, 444 adet işlem
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17:45OLMK
Yüzde -8.74 oranında düşüşle 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 148, 084 adet işlem
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17:44MANAS
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 24.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 025, 159 adet işlem
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17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAA, PETKM
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17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TKFEN