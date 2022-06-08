***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 10:35
***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035648
BIST
11:262.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 10,71
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:2617,0957
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,3415
|Açılış
|: 17,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1089
En Düşük
16,7519
11:2618,3331
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,3598
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3555
En Düşük
17,8912
11:261.016,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 18,63
|Açılış
|: 1.016,46
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,03
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:26
|EMKEL
|2,61
|24.857.612
|% 9,66
|
|FONET
|11,99
|29.713.600
|% 8,41
|
|TGSAS
|15,20
|35.283.049
|% 6,15
|
|PGSUS
|167,20
|253.163.031
|% 5,89
|
|ULUUN
|21,76
|180.932.157
|% 5,63
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RALYH
|11,97
|32.756.811
|% -6,85
|
|RYGYO
|4,63
|46.522.308
|% -6,46
|
|TETMT
|247,30
|11.701.476
|% -5,93
|
|THYAO
|49,52
|2.260.656.417
|% 2,19
|
|SISE
|23,26
|1.275.160.361
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,47
|938.804.232
|% 2,31
|
|EREGL
|35,24
|849.681.159
|% 1,56
|
|SAHOL
|21,16
|730.553.494
|% -0,09
|
|SEGYO
|1,27
|239.104.902
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,87
|315.155.231
|% 1,06
|
|DOHOL
|4,20
|412.065.556
|% -1,18
|
|ODAS
|3,05
|233.822.854
|% 1,67
|
|YKBNK
|4,85
|363.068.969
|% -0,61
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0929
|17,0957
|% 2,04
|
|Euro
|18,3000
|18,3331
|% 2,00
|
|Sterlin
|21,3790
|21,4863
|% 1,67
|
|Frank
|17,4375
|17,5425
|% 1,64
|
|Riyal
|4,5436
|4,5664
|% 2,03
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-4,78
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|18,08
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,23
|
Seans Raporu
11:26
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11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 37 artarak (% 0.46 ) 2, 948
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11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SEGYO, TRKCM, EKGYO
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11:41XU100
Endeks 2, 659 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 17, 009.00 milyon TL de
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11:41PGSUS
Yüzde 6.52 oranında artışla 168.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 590, 589 adet işlem
-
11:40SEGYO
Yüzde 5.79 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 534, 831 adet işlem