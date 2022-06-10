***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2022 12:54
***OYYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036683
BIST
13:092.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,59
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
13:0917,0961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0215
|Açılış
|: 17,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
13:0918,1558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1007
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
13:091.012,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,51
|Açılış
|: 1.012,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler13:09
|MAVI
|47,30
|85.391.920
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|9.694.839
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|308.879.217
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.113.389
|% 9,91
|
|BRKO
|1,14
|1.144.761
|% 9,62
|
|OYYAT
|62,35
|53.753.598
|% -9,44
|
|TSGYO
|6,13
|85.313.234
|% -9,19
|
|DOCO
|1.571,10
|20.570.964
|% -4,20
|
|MAGEN
|12,93
|64.776.409
|% -3,58
|
|PSGYO
|9,98
|46.281.880
|% -3,29
|
|THYAO
|48,10
|2.820.164.754
|% -0,50
|
|SISE
|22,54
|1.059.236.192
|% -1,83
|
|AKBNK
|8,68
|1.014.068.779
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,80
|932.491.966
|% 3,23
|
|GARAN
|15,48
|875.817.726
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,80
|932.491.966
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,67
|363.009.290
|% -0,37
|
|DOHOL
|4,17
|537.368.599
|% 0,24
|
|AKBNK
|8,68
|1.014.068.779
|% 3,70
|
|TSKB
|2,46
|245.537.262
|% 2,93
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0786
|17,0961
|% -0,13
|
|Euro
|18,1184
|18,1558
|% -0,55
|
|Sterlin
|21,2046
|21,3109
|% -0,83
|
|Frank
|17,3399
|17,4443
|% -0,57
|
|Riyal
|4,5392
|4,5620
|% -0,47
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-5,92
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-6,61
|
|Cumhuriyet
|6.689
|6.790
|-104,00
|
|Tam
|6.672
|6.856
|-72,56
|
|Yarım
|3.225
|3.317
|-35,10
|
|Çeyrek
|1.618
|1.658
|-17,55
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,11
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,58
|