***OYYAT* *INDES* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***OYYAT******INDES******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [INDES]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ortaklarından Nevres Erol BİLECİK'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %0,44'üne tekabül gelen 996.380 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 20,40 TL fiyatla OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş.'ye satılacaktır.Toplamda satılacak olan 996.380 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".Söz konusu işlemde beher pay bedeli, başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak 19,24 olarak hesaplanmıştır. İşlem fiyatı 20,40 TL olarak belirlenmiştir.Satış işleminin 21.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (19.06.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160137BIST