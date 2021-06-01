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***OYYAT* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

01.06.2021 09:18



***OYYAT******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939234


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BIST En Aktif Hisseler10:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 72,60 9.546.086 % 10,00  
BALAT 6,58 310.727 % 9,85  
INVEO 131,20 5.958.818 % 8,43  
TUCLK 12,74 25.094.777 % 7,15  
CASA 154,00 2.146.849 % 6,80  
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10:39 Alış Satış %  
Dolar 8,4946 8,4961 % 0,05  
Euro 10,3975 10,4017 % 0,14  
Sterlin 12,0385 12,0989 % 0,04  
Frank 9,4089 9,4655 % -0,00  
Riyal 2,2550 2,2663 % -0,11  
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10:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.913 6,59  
Altın Gr. 522 522 1,37  
Cumhuriyet 3.441 3.493 -9,00  
Tam 3.424 3.512 -9,12  
Yarım 1.655 1.699 -4,41  
Çeyrek 830 849 -2,21  
Gümüş.Ons 28,34 28,36 0,29  
Gümüş Gr. 7,73 7,74 0,06  
B. Petrol 70,32 70,32 1,01  
Seans Raporu 10:39
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